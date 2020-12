Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha dichiarato a Sky prima della partita contro l'AZ Alkmaar in Europa League: "Il rinnovo del contratto con l'allenatore Gattuso? Siamo già d'accordo, gli avvocati si stanno scambiando i documenti e credo che non ci saranno problemi per la firma. Rino ha un carattere un po' più agitato di Ancelotti, ma sono entrambi due grandi professionisti".



"Insigne è un ragazzo particolare. Sente la responsabilità della squadra, quindi percepisce più di altri gli umori. Gattuso ha detto che è un gran calciatore, uno dei migliori che abbiamo in Italia e quindi è un patrimonio. Gli ha consigliato di essere sempre allegro perché la squadra dipende anche dal suo umore, deve avere la forza di reagire anche quando le cose non vanno benissimo".