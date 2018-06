La Gazzetta dello Sport svela i movimenti del ds azzurro Giuntoli in chiave mercato: "A Mosca, Giuntoli andrà per capire anche quante possibilità ci sono di portare a Napoli Alphonse Areola, il portiere del Psg e secondo di Lloris nella Nazionale francese. Al momento, quello dell’estremo difensore è il vero problema del mercato napoletano, perché l’unico tesserato in quel ruolo è Sepe che, dopo due anni trascorsi in panchina, vorrebbe giocare di più. Areola è molto stimato da Carlo Ancelotti che ne avrebbe sollecitato l’acquisto. Le sue quotazione, tra l’altro, sono in rialzo, dopo le indiscrezioni che arrivano da Londra secondo le quali sarebbe imminente il passaggio di Bernd Leno all’Arsenal per 22 milioni di euro. La missione russa ha come scopo anche quello di assistere a qualche partita della Germania sperando di vedere all’opera Sebastian Rudy, 28 anni, centrocampista del Bayern Monaco, una vecchia conoscenza di Carlo Ancelotti che lo ha allenato fino allo scorso autunno, prima di essere esonerato. Rudy è un mediano fisico, che agisce dinanzi alla difesa e può giocare sia in un centrocampo a due che a tre"