, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match col Liverpool: “Sicuramente Ancelotti ha dato grandi motivazioni e consapevolezza a questa squadra, è stato un inizio di stagione molto importante. Decisivo il suo approccio, nelle altre partite ha fatto la differenza. Se loro saranno molto aggressivi, con la linea difensiva che non li seguirà, dovremo provare a giocare tra le linee, mentre se li seguiranno dovremo provare ad alzare la palla per attaccare la profondità, loro sono molto lenti. Il loro modo di giocare in Europa o in campionato cambia molto, da quello che mi dicono loro puntano molto sulla Premier. Sicuramente però i numeri della difesa sono diversi tra le due competizioni e parlano chiaro. Ho visto un Chelsea un po’ diverso contro il City: li ha attesi ed è ripartito.Dipende anche dagli avversari essere alti o bassi”.