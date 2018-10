Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Liverpool: "Scelte di formazione? Non mi sorprendono, ne abbiamo parlato in settimana. Vuole una fase offensiva con un 3-5-1-1 e la fase difensiva con un 4-4-1-1. Non si può fallire, c'è tanta pressione ma è anche bello perché si tratta di una gara affascinante da regalare ai tifosi".



ROSA - "La squadra ha svariate qualità, giocatori con diverse caratteristiche e può esser sfruttata in tanti modi come Carlo sta facendo benissimo. Non è una difesa a tre perché dietro restiamo a quattro in fase difensiva, ma magari in fase di costruzione vorrà Mario Rui più alto".



SAN PAOLO - "Il nostro pubblico è straordinario e stasera sarà il nostro uomo in più sicuramente".