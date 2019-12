Più di due mesi senza vittoria per il Napoli, prima della partita col Sassuolo il ds Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione: "I primi giorni di Gattuso sono stati positivi, con il 4-3-3 cerchiamo di tornare all'antico, i ragazzi sono abituati a fare quel modulo e speriamo di ripartire il prima possibile. Credo che sia normale il fatto che Rino si affidi alla vecchia guardia e a chi con quel modulo ci ha giocato per tanti anni. Scambio Politano-Llorente? Stasera pensiamo alla partita, da domani ragioneremo sul mercato. E' chiaro che il cambio di modulo ci porta a pensare in un altro modo: se dovessimo continuare così, servirà un centrocampista in più, vedremo le opportunità che ci saranno".