Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della partita con il Benevento. Tra i temi toccati anche il rinnovo di Rino Gattuso: "Rino sta facendo un gran lavoro. E' un anno che è qui con noi, è molto contento di essere qui e noi molto contenti del suo operato. Stiamo parlando con lui per rinnovare il contratto di qualche anno".



NOVITA' - Abbiamo pensato di lavorare sui principi. Ci mancava un attaccante che potesse allungare la squadra e lavorare in profondità, poi è stato bravo Gattuso a cucirgli addosso un vestito perfetto. A parte l'ultima partita le cose stanno andando bene".



COME STA GATTUSO - "Ha avuto un forte mal di testa, ma dopo un giorno gli è passato. Niente di che".