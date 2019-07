Cristiano Giuntoli chiude la sua 'missione James'. Il direttore sportivo del Napoli è tornato in Italia, ha raggiunto a Dimaro il resto della ciurma e ha portato nuovi aggiornamenti sul futuro del colombiano, desiderio, non più nascosto, di Carlo Ancelotti. E' un affare che chiederà tempo, che non si chiuderà nell'immediato, ma che il club partenopeo, ottimista, punta di portare a compimento.



DISTANZA MA NON SULLE CIFRE - Come riporta Sky Sport, il Napoli ha ribadito al Real la volontà di puntare su James e di avvicinarsi alla cifra chiesta del Real Madrid: 42 milioni di euro. Cosa frena l'affare? Modalità di pagamento e formula, con le Merengues che hanno bisogno di fare una cessione importante il prima possibile, mentre De Laurentiis spinge per un prestito con obbligo di riscatto. C'è ancora da lavorare, ma c'è anche tanto ottimismo. Anche perché l'idea di James Rodriguez è chiara.



L'ULTIMA TELEFONATA - Il numero 10 della Colombia vuole solo il Napoli e lo ha ribadito in un'ultima telefonata avvenuta con Carlo Ancelotti, suo grande estimatore: l'ex Monaco ha tranquillizzato il tecnico, ridendo alle voci che lo davano vicino all'Atletico Madrid. No ai Colchoneros, no alla Premier. Sì al Napoli. Lo sa DeLa, lo sa Giuntoli, lo sa Ancelotti. Lo sa anche il Real, che è alla ricerca della soluzione migliore per accontentare James.