Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, parla a Dazn prima della sfida con la Roma: "Sensazioni positive ci sono sempre, perché c'è la consapevolezza di fare tutto. In primis l'allenatore, lo staff e i ragazzi. Siamo convinti delle nostre forze, ma abbiamo anche l'umiltà necessaria per affrontare una grande Roma".



COPPA D'AFRICA - "Preoccupati per gennaio per le partenze? Onestamente, in questo momento non ci stiamo pensando. Stiamo pensando di portare al livello Mertens, che è stat fermo per diverso tempo, e Demme, che ha avuto un brutto infortunio a inizio stagione".



OSIMHEN - "E' un calciatore su cui abbiamo puntato molto, si sta rivelando. Lo trovavamo molto impattante sulle partite e così è stato. Siamo molto contenti non solo di lui, ma anche degli altri ragazzi".