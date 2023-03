Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato a Prime Video prima della gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte: "Dopo il rinnovo di Anguissa e Lobotka, proseguiremo anche con gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo per consolidarci".



KVARA, KIM E OSI - "In questo momento sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto e non c'è. Approfondiremo probabilmente quest'estate, abbiamo dato priorità a chi ha la scadenza a breve.



MOTIVAZIONI - "Il calcio è un mondo fatto di grandi motivazioni. Noi eravamo consci di fare una squadra importante e siamo sicuro di poterlo fare anche in futuro".



FUTURO - "Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare".