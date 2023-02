É un Napoli bello da impazzire quello che sta dominando la serie A. Ieri pomeriggio al Castellani di Empoli è arrivata l’ottava vittoria consecutiva in campionato senza patemi. Spalletti ha costruito una macchina quasi perfetta che,- Giuntoli può programmare in anticipo quello che sarà il prossimo mercato estivo. Tra le priorità c’è quella di provare a bloccare il centrocampista classe 03’dell’Empoli con la possibilità di lasciarlo in Toscana in prestito nella prossima stagione. Proseguono i contatti anche con gli agenti didell’Udinese: il classe 02’ piace tanto anche a Spalletti. Resta viva la pistaa parametro zero perché lo spagnolo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a luglio con il Wolverhampton e ha già dato ampia disponibilità al trasferimento in azzurro.