Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe consegnato il suo taccuino d'idee per la sessione di mercato invernale. Sembrerebbe che il direttore sportivo del Napoli, avrebbe messo da un po' gli occhi su ​Soumaré del Lille. Ci sono stati contatti tra le società, la cifra parrebbe aggirarsi oltre 20 milioni per accaparrarsi il suo cartellino.



Yaya Touré è il franco-senegalese che ha rubato il sonno di Giuntoli, ma qualora non fosse possibile avvicinarlo, si virerà su Torreira ​che a Londra, con l’Arsenal, ha trovato meno spazio di quanto sperava. Il nome di Lobotka è un evergreen sul taccuino di Giuntoli, ma poco fa l'agente ha dichiarato di essere divertito dal fatto che ad ogni sessione di mercato sia accostato al Napoli. Occhio anche a Bradaric per colmare il vuoto sulla fascia sinistra.