Secondo il Corriere dello Sport, Mauro Icardi continua ad esser accostato al Napoli: "L’orgoglio lo spinge a restare all’Inter perché non vuole darla vinta a chi lo ha messo ai margini, ma anche perché a Milano sta bene. Non avrebbe mai pensato di chiudere così la sua avventura nerazzurra, ma al tempo stesso ha capito che le chance per risolvere la situazione sono nulle. Considera la Juventus una soluzione migliore rispetto al Napoli sia perché avrebbe la possibilità di vincere sia perché, trasferendosi lui a Torino, la sua famiglia potrebbe restare a vivere a Milano, dove ha comprato una nuova casa. Sarri lo stima e Icardi ricambia, ma per il momento non ha ancora deciso cosa fare. Anche se la tentazione bianconera è sempre più forte".