Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Dries Mertens. Come scrive Il Mattino, prima del match con la Sampdoria, nello stesso albergo dove alloggiava la squadra di Ancelotti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e gli avvocati della Stirr Associates, che curano gli interessi del belga, si sono incontrati per gettare le basi del prolungamento.



In scadenza nel 2020, con un ingaggio da 4 milioni di euro, secondo nella rosa dietro a Lorenzo Insigne, è priorità del Napoli allungare l'accordo con l'ex PSV ed eliminare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro.