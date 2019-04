Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: "Vista l'ultima partita di Empoli direi che i test match non esistono. Siamo concentrati e pensiamo a stasera, dobbiamo fare una partita seria a differenza di quanto visto al Castellani. Vincere sarebbe sicuramente il modo migliore per approcciare modi la gara di Europa League con l'Arsenal".



SU INSIGNE - "Lorenzo è un patrimonio della Nazionale e del Napoli. Penso sia contentissimo di restare in azzurro, ogni anno lo dimostra. Ci siamo rimasti male perché le sue parole sono state riportate in modo erroneo. Ha sempre dimostrato il suo orgoglio nel vestire questa maglia".