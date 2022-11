Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia in un documentario dedicato dalla tv georgiana al nuovo talento azzurro. Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo la partenza di Insigne, serviva un esterno sinistro per completare la squadra. Kvara ha ottime capacità tecniche: non gioca il calcio classico ma quello di strada, ogni volta fa qualcosa di importante. Ha portato innovazioni mentali, tecniche e fisiche alla squadra, è aperto coi compagni in campo, la sua umiltà è da esempio per tanti bambini".