Dietro lo scudetto del Napoli c'è (anche) la mano di. Terzo scudetto trentatré anni dopo l'ultima volta, campionato dominato fin dall'inizio e l'idea di dare continuità a questo trionfo. Qualche protagonista, però, potrebbe cambiare.- Proprio il direttore sportivo Giuntoli è nel mirino della Juventus, che ha già avuto contatti con il dirigente azzurro ma non ha intenzione di pagare il Napoli per svincolarlo in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista per giugno 2024.. Tra le idee del presidente azzurro c'è: il rapporto con Sarri non è mai decollato, a fine stagione potrebbe lasciare la Lazio dopo 15 anni. Non è escluso che possa andare via anche dall'Italia, tra le possibili piste per il futuro ce n'è anche una che porta in Bundesliga.- Nella fase delle idee e delle valutazioni, il Napoli sta studiando anche unaalla quale affidare il mercato in caso di addio di Giuntoli. Se invece il nome del nuovo direttore sportivo dovesse arrivare da fuori, un altro profilo che piace alla società - secondo alcune indiscrezioni - è quello del. Sette anni in azzurro, tante intuizioni vincenti e gli occhi del Napoli puntati su di lui. Prime idee per pianificare il futuro, perché il gruppo dello scudetto può perdere qualche pezzo.