Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha preso la parola a DAZN a pochi minuti dall'inizio del match contro il Milan: "Petagna titolare? La speranza è che faccia una grande prestazione alla prima da titolare, ha fatto molto bene nelle ultime gare. Il mister è bravo a sfruttare la panchina. Ha preferito dare un punto di riferimento importante per poi magari cambiare nell’ultima mezz’ora".



Sull'addio di Manolas: "Il ragazzo ha avuto un sacco di problemi negli ultimi due mesi, ci ha dato una grande mano contro il Leicester. Dopo la partita ha avuto un riacutizzarsi importante, con i medici avevamo già deciso che sarebbe stato fuori fino a gennaio. Non avrebbe comunque giocato con noi".



Sul mercato di gennaio: "In questo momento manca un centrale difensivo destro, cercheremo di cogliere qualche occasione ghiotta. Poi vediamo quello che succederà".



Sulla Coppa d'Africa: "Siamo interessati, noi pensiamo sempre all’incolumità della gente. L’importante è che si facciano le cose con criterio. Se non si dovesse disputare saremmo ovviamente più felici".