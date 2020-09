Durante la conferenza stampa nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole:



MERCATO "Il mercato deve ancora cominciare, è la verità. Finché i giocatori non tornano dalle Nazionali non è possibile parlarci. Finora ci sono tante situazioni lontane".



MERET - "Non abbiamo smentito perché se dovessimo farlo tutti i giorni sarebbe un problema. Meret è contento di restare con noi, non abbiamo ricevuto alcun'offerta e siamo tutti d'accordo per farlo diventare un campione e può farlo a Napoli".