Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli parla a Dazn prima della sfida con il Torino, dando alcuni aggiornamenti importanti sul futuro di Gennaro Gattuso e Dries Mertens.



GATTUSO - "Siamo molto contenti del mister, in questo momento non pensiamo al futuro ma al presente perché siamo in lotta su tutte le competizioni. Siamo molto concentrati sul presente e siamo molto contenti di Gattuso".



MERTENS - "A che punto è la trattativa per il rinnovo? Stiamo parlando con l'entourage di Dries, la speranza è che rimanga ma alla fine ha dato tanto e dobbiamo rispettare qualsiasi sia la sua scelta. Gli dobbiamo tanto, in questo momento siamo concentrati sul presente. Speranza perché non ha accordi con altre società? Ora stiamo parlando con il suo entourage. Qui è casa sua, sarà lui a decidere se andare e dovremo rispettarlo. Se dovesse rimanere saremo molto contenti di ricominciare da lui".