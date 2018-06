Dopo l'arrivo di Simone Verdi, in attesa di conoscere il futuro di Hamsik e Jorginho, il Napoli continua a pianificare, come si legge sulla Gazzetta: "Giuntoli sta puntando Stanislav Lobotka, 23 anni, slovacco e, dunque, connazionale del capitano del Napoli. Il suo cartellino è di proprietà del Celta Vigo e nel suo contratto è inserita una clausola di 45 milioni di euro. Non proprio un dettaglio, anche se il club spagnolo non si è irrigidito dinanzi alla richiesta di sconto che gli è stata avanzata dal Napoli"