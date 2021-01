Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Cagliari: "In questo momento non ci sono situazioni particolari. Milik? Sappiamo che l'entourage sta parlando con qualche club, sperando ci porti qualche soluzione che vada bene anche alla società".



Giuntoli prosegue: "Noi pensiamo che in questo momento la rosa sia completa, sperando di recuperare presto gli infortunati. Oggi mancano Osimhen, Mertens, Koulibaly. Dobbiamo recuperare qualche elemento, ma la rosa è all'altezza dei nostri obiettivi".