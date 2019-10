Prima della sfida di Champions League con il Genk, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto a Sky Sport spiegando l'esclusione di Lorenzo Insigne, lasciato in tribuna da Ancelotti: "Tutto questo scalpore non ci deve essere, abbiamo una rosa di grandissimi giocatori. Questa regola dei 18 ci condanna un po' perché abbiamo tanti bravi giocatori, Il mister ha fatto questa scelta, dall’inizio c’è un centrocampo più robusto con due attaccanti puri in panchina come Llorente e Mertens. Una scelta tattica, niente di che. Come l’ha presa? È tranquillo, siamo sicuri. È una scelta tattica e nulla di più.Talenti da seguire del Genk? Loro da tempo sanno pescare bene tra i giovani. Berge è un centrocampista di grande struttura, da tenere d'occhio. Lukumi, Maehle... Hanno dei ragazzi molto interessanti, è una squadra da non sottovalutare. Milik? Ha passato un'estate un po' tribolata per un problemino che non riusciva a smaltire, ora l'ha superato sta lavorando con continuità e Ancelotti lo ha premiato con la titolarità di questa sera".