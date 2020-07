Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli parla a Dazn prima della sfida con il Bologna: "Mercato? Stiamo lavorando su tanti fronti e non solo su Osimhen. Victor ha cambiato agente e quindi si riparte da zero, trattativa complessa e difficile. De Laurentiis annuncia qualcosa domani? Magari che va via da Capri per proseguire la vacanza altrove. Scherzi a parte, non so. Romero? Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è sempre stato ed è una squadra importante. Allan e Callejon sembrano destinati ad andare via? Sembrano appunto. E' prematuro, il mercato durerà tanto: bisognerà aspettare, proveremo a trattenere i giocatori che vogliono fare parte di questo progetto".