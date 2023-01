Il mercato delsi muove. Gli azzurri sono impegnati contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, prima della partita il direttore sportivoè intervenuto a Mediaset e si è soffermato anche sull'ottimo momento della squadra di Spalletti: "Ci aspettiamo grande impegno e speriamo di continuare a fare bene. Sognate l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia come nel 1987? In questo momento stiamo pensando a fare una bella partita contro la Cremonese. Gli obiettivi sono talmente lontani che non ci stiamo pensando. Pensiamo a fare bene nel quotidiano. In campionato 9 punti sul Milan e 10 sulla Juventus e sull’Inter sono una buona dote? Non facciamo considerazioni. Siamo contenti della partita di venerdì e pensiamo a fare bene stasera".- Giuntoli passa poi al mercato e conferma l'ottimismo del Napoli per, talentuoso centrocampista dell'Angers: "Ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds? Siamo ottimisti, il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano".- Largo poi a, mattatore assoluto nel 5-1 rifilato alla Juventus: "E' un top player? Sta facendo molto bene e deve continuare così. Poi il futuro ci dirà quanto potrà valere. Deve continuare a fare bene", ha detto Giuntoli. Ma Osimhen vale 100 milioni? "n questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi - prosegue il dirigente azzurro, che blinda il nigeriano -. "È un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi".- Un giudizio anche sul tecnico,: "Siamo molto contenti del mister che sta facendo cose straordinarie ma noi in questo momento pensiamo solo a fare bene e dobbiamo continuare a fare così".- Infine, Giuntoli si sofferma su altri due potenziali movimenti in entrata: "Scambioper? Ne stiamo parlando, vediamo.? Vediamo, vediamo...".