Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, parla a Sky Sport prima della sfida con la Juventus: "E' un momento in cui dobbiamo fare la conta, siamo in pochi, però siamo il Napoli e abbiamo l'obbligo di fare una grande partita, per i nostri tifosi e la nostra società".



VOCI SUL FUTURO - "Sono qui da tanti anni, c'è un rapporto con la famiglia De Laurentiis. Siamo sereni, pensiamo a lavorare e poi si tireranno le somme. E Gattuso? Idem.