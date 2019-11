Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Napoli-Salisburgo: "Ancelotti ha fatto riposare Manolas perché entrambi, lui e Maksimovic, non si allenavano da venti giorni per problemi muscolari e al costato. A nessuno dei due fa fare i 90 minuti. Ritiro? In questo momento tutti imputano alla squadra di non avere continuità. Il presidente ha pensato di stare tutti insieme, Carlo ha espresso il suo parere e lo accogliamo in maniera serena. Non c'è nessun tipo di problema. E' stato un modo per stare vicino ai calciatori quello di Carlo, nessun calciatore vuole stare in ritiro. Vogliamo fare sempre polemiche ma il tecnico si è schierato dalla parte della squadra come è giusto che sia. Centrocampisti? Abbiamo Allan che ha caratteristiche difensive, Fabian e Zielinski si stanno trasformando in tutte e due le fasi. Elmas è bravo anche nel contrasto. In queste partite abbiamo visto dei cali di concentrazione di tutta la squadra, questo è il mio pensiero. Manolas-Koulibaly? Hanno giocato poco insieme, in una non abbiamo preso goal. In altre ci sono stati errori individuali, ci vuole un po' di pazienza. Servono un po' di partite per conoscersi e trovare i meccanismi giusti. In questo momento non pensiamo ai singoli, vogliamo più continuità da questa squadra che ha dimostrato di valere molto, altre volte meno. Vogliamo più continuità da tutta la squadra. Dobbiamo trovarla nelle prestazioni, questo è il nostro obiettivo”.