Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa: "Le motivazioni sono sempre alte. Una squadra che vuole stare ad alti livello deve vincere certe partite".



SU OSIMHEN - "Non c'è trattativa, è un ragazzo molto interessante. Non abbiamo né accordo con il club né con l'entourage, siamo in corsa noi così come altre squadre".



SU MILIK - "Interesse della Juve? Non mi risulta, ma non mi stupirei perché è molto bravo, li potrei capire. Cessione più probabile del rinnovo? In questo momento sì".



SU KOULIBALY - "Chiamate? No, siamo a luglio ma è come se fossimo a maggio, il mercato è ancora tutto da fare sia in uscita che in entrata".



SUI RINNOVI - "Stiamo lavorando su Elmas, Di Lorenzo, Mario Rui, Zielinski e Maksimovic: contiamo di formalizzarli a breve".



SU ALLAN - "Non è un calciatore che si svaluta, ha avuto problemi fisici. E' un calciatore che se sta bene sarebbe titolare ovunque, anche nel Napoli. Quest'anno ha avuto problemi fisici, ha tanti anni di contratto, è un giocatore importante per noi".