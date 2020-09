Gli accordi sono stati raggiunti, ma la Juventus non ha ancora il proprio centravanti e Arek Milik è ancora un giocatore del Napoli. Continua il braccio di ferro tra la Roma e il club del presidente De Laurentiis per il futuro del polacco, con la Juve e Dzeko che aspettano novità. A margine della sfida col Parma di oggi, non si è sbilanciato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sulla cessione di Arek Milik. Così ha risposto a DAZN in merito all'operazione con la Roma: “Milik? Abbiamo una trattativa con la Roma, che ancora non è andata a buon fine. Vediamo nei prossimi giorni".



A CENTROCAMPO - "Centrocampista alla Veretout? Stiamo molto attenti a quello che ci gira intorno, è un momento delicato per il mondo del calcio. Possiamo intervenire solo se troviamo le occasioni giuste, altrimenti rimaniamo così”.