Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Monza. Il dirigente ha spiegato il motivo per cui Fabian Ruiz non è stato convocato: "Fabian non c'è perché è sul mercato e c'è un interesse del PSG, ma per il resto dobbiamo pensare ai giocatori che già abbiamo".



SU RASAPDORI - "E' stata una trattativa lunga, ma alla fine abbiamo trovato la quadra. Dal punto di vista tecnico-tattico, Raspadori può consentire di cambiare modulo.