Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Napoli starebbe ipotizzando per James Rodriguez una presentazione ufficiale in stile Maradona. Il colpo James risponderebbe alla Juventus con Sarri e riaccenderebbe di colpo l'entusiasmo tra i napoletani. James con la 10 di Maradona al Napoli? Ovviamente la cosa ha scatenato il dibattito del popolo azzurro, completamente spaccato a metà. La paura è quella di non vedere il colombiano nel Napoli per non avergli dato la maglia numero 10, ma la tradizione e l'amore per Diego restano palpabili nella città. Questo si traduce in una lotta interiore che sta caratterizzando il tifo partenopeo nelle ultime ore.