Dries Mertens, attaccante e leader del Napoli, fa gli auguri a Diego Armando Maradona, bandiera azzurra, che oggi compie 60 anni. "Auguri Diego! Ti chiedo scusa se ho fatto più gol di te, ma tu resti sempre il più importante. Auguri ancora, ti voglio bene - le parole del belga a Sky Sport -. Quando ho firmato per il Napoli non pensavo mai di riuscire in questo, anche perché non hai mai giocato da attaccante puro. Sono venuto qui per giocare e dare il massimo e ancora oggi sto facendo questo".