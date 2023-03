Contro ilè arrivato il primo ko casalingo della stagione per il. Si è visto un Maradona abbastanza silente, mancava la solita spinta, i cori del tifo organizzato, nonostante ci fosse il tutto esaurito. I motivi li spiega un esponente dellaai microfoni del quotidiano Il Roma:Una piccola parte della Curva A e degli Ultras 72 si trovava in quello scontro coi romani e oltre al divieto di trasferta per due mesi è stata inflitta una punizione a questi gruppi.Essendo però loro tesserati sono potuti entrare lo stesso contro la Lazio mentre i gruppi 'Area Nord', 'Area Sud', 'Secco Vive' e 'Fedayn' sono rimasti fuori perché il Napoli ha voluto l'obbligatorietà della fidelity card e la tessera del tifoso. Cosa mai successa prima. Ecco che noi siamo rimasti all'esterno dello stadio senza poter sostenere i nostri colori.Le vediamo su altri campi e ci danniamo perché noi siamo nettamente primi in classifica e ci viene vietato., di ore passate davanti al tribunale fallimentare, di amarezze per due stagioni di Serie C, di trasferte lontane. Siamo stati sempre presenti. Il Maradona in silenzio a chi giova?Siamo a caccia di un riscatto sportivo e anche sociale ed è giusto che esprimiamo la nostra fantasia. Stiamo raccogliendo ogni settimana delle quote minime per poter colorare il nostro stadio ma non è consentito. Arriviamo ai cancelli del campo e sembra Auschwitz. Vogliamo scrivere la storia assieme a questa squadra. Ce lo meritiamo per noi viviamo per la maglia azzurra. Perché accontentarsi di una sola festa quando ne possiamo fare tante nelle sfide casalinghe che mancano?".