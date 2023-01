Dopo l'arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria, il Napoli si prepara per il secondo prestito in entrata in questo mercato invernale. Si tratta di Gollini, che è in uscita dalla Fiorentina ed è ormai ad un passo dal diventare il vice Meret.



Scambio di prestiti con Sirigu che andrà a Firenze. C'è voluto l'ok dell'Atalanta (essendo Gollini di proprietà della Dea) e adesso si va verso la chiusura dell'affare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i due portieri si sottoporranno alle visite mediche nel giro di due giorni.