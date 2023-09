Kvicha Kvaratskhelia è tornato a giocare da titolare col Napoli ma i risultati della passata stagione sono ancora lontani. Il georgiano fatica a trovare la rete e sta vivendo un periodo di difficoltà che si trascina da qualche mese ormai. Anche con la Lazio, l'ala ha sfiorato più volte il gol ma la mira ha peccato ancora una volta. Che sulla sua precaria forma, oltre ai fastidi fisici, stia incidendo anche il discorso rinnovo?



CONTATTO - Al Maradona ieri era presente, e non è la prima volta, Mamuka Jugeli, il suo agente che sta portando avanti i discorsi per il prolungamento col Napoli. Trattative che però, come scrive il Corriere dello Sport, rimangono congelate. Non c'è fretta, sia chiaro. Al momento il contratto è in scadenza nel 2027 ma prevede un ingaggio di 1,4 milioni di euro a stagione, poco. L'entourage del calciatore ne chiede 5 più uno di bonus. Atteso ieri, il contatto col presidente De Laurentiis non c'è stato e, a farne le veci, è stato Maurizio Micheli, uomo mercato e responsabile dell'area scouting, Un nulla di fatto che ha portato Jugeli a ripartire in Georgia, come Kvaratskhelia, pronto a unirsi alla sua Nazionale durante la sosta.