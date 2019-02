Intervenuto in diretta a Radio CRC l'avvocato e legale del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato della situazione del club azzurro e della delicata trattativa per la cessione in Cina di Marek Hamsik.

TRATTATIVA COMPLESSA - "Notizie di Marek Hamsik, lo dobbiamo salutare? Trattativa oggettivamente complessa e ancora in prognosi, nessuna comunicazione definitiva. Essendoci 8 ore di fuso orario tra Cina e Italia e soprattutto modi di ragionare differenti, la trattativa diventa sempre più complessa. Gli aspetti economici sono fondamentali in queste transazioni, siamo comunque a buon punto".



ULTIMATUM - "Mister Ancelotti ha presentato un ultimatum alla società cinese: o si fa come dice il presidente De Laurentiis (in termini di condizioni) o non se ne fa nulla. I tempi sono garantiti adeguatamente alla volontà del calciatore di poter affrontare questa grande opportunità, oggi è lunedì tra domani e dopodomani avremo un esito quasi definitiva".



MODALITA' - "Il Napoli non è terra di conquista, di nessuno. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha imposto molto la dignità della società, portando avanti le condizioni per la cessione definitiva senza porre alcuna modifica da terzi. Tra Hamsik e la società sportiva Napoli c’è un rapporto meraviglioso, si darà la possibilità al calciatore di accogliere la grande opportunità di andare a giocare in Cina ma se i diktat del Presidente saranno rispettati". IL PROBLEMA - "Uno dei punti di discordia della trattativa è stata l’ambiguità della società cinese, non c’è un problema di garanzie ma di transazioni. Questa vicenda ci ha mandati in apnea come società, speriamo in una fine positiva”



BONIFICO - "Se il bonifico arriva oggi? Non credo, i contratti non sono stati stilati e c'è bisogno di un confronto tra le banche. La luxury tax? E' stato uno degli scogli iniziali, ma abbiamo fatto subito chiarezza dicendo che noi non siamo disponibili a nessun aggiustamento e nessuna soluzione ambigua. Buona parte del trasferimento verrà tassato al 100%, quindi parliamo di un'operazione da circa 34 milioni".



NOVITA' - Intanto il Dalian ha acquistato l'attaccante ghanese Emmanuel Boateng dal club spagnolo del Levante e ha cambiato allenatore: al posto del tedesco Bernd Schuster arriva il sudcoreano Choi Kang-hee.