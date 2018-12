Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss: "Ci prenderemo del tempo per studiare il da farsi. Probabilmente faremo ricorso per le due giornate di squalifica ad Insigne, così come per la squalifica di Koulibaly nata dall’applauso all’arbitro".



Grassani continua: "Il regolamento parla chiaro: la partita andava interrotta. Come ha affermato anche il procuratore federale Pecoraro, andava interrotta come da regolamento, che in parte non è stato applicato, così come il buon senso da parte di Mazzoleni. La partita è stata falsata dall'atmosfera. Nonostante gli ululati fossero chiari, è proseguita, ma un’interruzione sarebbe stato un segnale forte. Se si fossero presi provvedimenti già nel primo tempo, forse quegli imbecilli non avrebbero continuato e Koulibaly non avrebbe chiesto la sospensione. Credo che sia stata minata la credibilità del campionato e che sia stata data un’immagine pessima del nostro calcio: gli stadi non possono essere considerati luoghi dove la gente va per divertirsi".