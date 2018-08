Alberto Grassi è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Parma. A darne conferma è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia. I giornalista, attraverso il suo profilo Twitter, ha annunciato che tra le parti è stato raggiunto un accordo per il passaggio del centrocampista del Napoli in emilia: novità per quanto riguarga la formula del trasferimento che sarà in prestito secco.