Gianluca Grava, responsabile tecnico del Napoli, è intervenuto a Mediaset Infinity+ prima della sfida di Champions League con il Braga: "Mazzarri ha parlato con Osimhen e un premio così prestigioso può darti solo una carica, lui ce l'ha e la metterà in campo".



SERVE UNA SCINTILLA ALLA SQUADRA? - "Il mister sta lavorando tanto sulla testa. Parliamo di una squadra forte, l'abbiamo visto l'anno scorso. Purtroppo nelle ultime partite il risultato non ci ha dato ragione, ma le prestazioni stanno arrivando. Speriamo che stasera, in una partita molto importante per noi, arrivi anche il risultato".



SQUADRA PREOCCUPATA? - "Nelle ultime partite, vedendo anche le prestazioni, c'è una squadra più libera di testa. Il mister sta lavorando su questo e credo che sia la strada giusta".



OBIETTIVO PER LA DIFESA E POSSIBILI CORRETTIVI SUL MERCATO DI GENNAIO? - "Si sta lavorando su quello che la società ha messo a disposizione, l'obiettivo è lavorare su quello che si ha. Ci sono anche le defezioni, numericamente in difesa siamo contati. Bisogna lavorare sui giocatori che abbiamo, perché parliamo di giocatori che lo scorso anno hanno dimostrato di essere giocatori importanti".