Il Napoli guarda in Austria per il centrocampo. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino è finito Florian Grillitsch, numero 10 della nazionale che ha spaventato l'Italia agli ottavi di Euro2020, valutato dall'Hoffenheim 15 milioni di euro. I partenopei sono pronti a offrirne 8, visto che il contratto del 25enne scade tra un anno.