TuttoSport fa il punto sulla situazione Faouzi Ghoulam: "Ieri a Villa Stuart è arrivato anche Ghoulam. Al termine della visita del professor Mariani, il Napoli ha diffuso un comunicato, nel quale ha spiegato che oggi l’algerino tornerà in sala operatoria “per la rimozione del filo metallico che gli è stato applicato in occasione dell’operazione alla rotula”. La situazione di Ghoulam è ancora tutta da verificare. Oltre a rimuovere il cerchiaggio e la placchetta dalla rotula, il professore Mariani vuole capire bene ciò che non riesce a decifrare attraverso la radiografia, e capire se l’osso si è risanato, oppure no. In questo secondo caso, ipotesi terribile, i tempi di rientro si allungherebbero e il Napoli sarebbe costretto a individuare anche un altro esterno. Per questa ragione i contatti con Vrsaljko sono tornati intensi".