Napoli, guai a centrocampo: infortunio per Cajuste, è emergenza con il Barcellona

Il Napoli può riprendere la settimana di lavoro con un umore totalmente differente rispetto agli ultimi giorni. Infatti il post Cagliari è stato complicato, considerando quel pareggio maturato all'ultimo secondo dopo il vantaggio siglato da Osimhen. Però ieri è arrivato un netto 6-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo che permette di rialzare un po' la testa e prepararsi con uno spirito migliore alla gara di domenica contro la Juve. Mattinata di lavoro per gli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno e non arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria.



IL REPORT - La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione in palestra, riscaldamento in campo col pallone e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l'iter riabilitativo.



EMERGENZA A CENTROCAMPO - Dunque, si ferma anche Cajuste. Il centrocampista svedese dovrà restare fuori per circa due settimane, saltando così le sfide contro Juventus e Toro in campionato, ma anche quella contro il Barcellona in Champions League (programmata per martedì 12 marzo). È subito emergenza per Calzona a centrocampo in Europa, perché già sono fuori dalla lista Zielinski e Dendoncker, così come Demme che è stato escluso anche da quella della Serie A. Ora si aggiunge Cajuste, che aveva giocato dal primo minuto contro gli spagnoli negli ottavi di finale d'andata al Maradona. Restano Anguissa, Lobotka e Traorè in proiezione del match di Montjuic.