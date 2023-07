Non arrivano grandissime notizie per il Napoli dal ritiro di Dimaro. Si registra infatti un infortunio nella sessione pomeridiana di allenamento. Juan Jesus è andato in chiusura su Zerbin e, allungando la gamba, ha accusato immediatamente un problema. Il difensore brasiliano si è accasciato al suolo avvertendo dolore all’inguine. Pronto l’intervento dello staff medico e lo stesso Juan Jesus ha concluso così anzitempo l’allenamento. Una brutta notizia per Garcia che in questo momento può contare solo su Rrahmani, Ostigard e il giovane Obaretin, in attesa di novità sulle condizioni proprio di Juan Jesus.