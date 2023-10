causa infortunio con la sua Nigeria lo scorso venerdì e oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Iniziate già le terapie, maUna brutta botta, considerando che davanti a sé il Napoli avrà degli impegni importantissimi. Il centravanti nigeriano salterà le sfide di campionato controede quelle di Champions contro l'(andata e ritorno). Il rientro, dunque, è previsto direttamentea novembre inoltrato.- Piove sul bagnato in casa Napoli, è proprio il caso di dirlo. Al momento no si aggiunge quest'ultima dell'infortunio di Osimhen.ha ricevuto una fiducia a tempo dopo gli eventi burrascosi dell'ultima settimana e l'esonero che è stato veramente ad un passo con l'ombra di Conte. Avrà davanti a sé tre settimane delicatissime, dove ogni impegno potrebbe essere decisivo per il suo futuro, ogni risultato potrebbe fare la differenza. Esenza il capocannoniere dello scorso campionato è ovvio diventi più complicato fare risultato in un momento del genere.- Ora il dubbio più grande:Sono due i calciatori che potrebbero svolgere il ruolo di nuovo centravanti del Napoli per il prossimo mese. Chiaramente sono, scalpitano entrambi. Il Cholito ha trovato pochissimo spazio fino ad oggi e 1 solo gol da subentrato contro l'Udinese. Per Raspadori, invece, potrebbe essere l'occasione giusta per giocare nel ruolo che preferisce, cioè quello di prima punta.- Scherzo del destino, èin occasione di Napoli-Liverpool riportò una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Un mese di stop allora e la possibilità per Simeone e Raspadori di avere qualche chances in più nell'attacco azzurro. In quel caso Spalletti si affidò maggiormente all'ex Sassuolo che segnò 1 gol in 4 partite di campionato e ben 4 reti in 3 di Champions. L'argentino invece si è rivelato una riserva di lusso. Per lui una sola partita da titolare e 3 reti all'attivo, di cui quella pesantissima a San Siro contro il Milan.. La soluzione non manca, questo è chiaro.Intanto, però, Garcia affronterà il periodo più caldo senza il suo uomo migliore.