Napoli, guarda il Barcellona: poker e secondo posto VIDEO

Il Barcellona batte 4-0 il Getafe in una gara valida per la 26esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Dopo il pareggio per 1-1 firmato dai bomber Lewandowski e Osimhen a Napoli nell'andata degli ottavi di finale in Champions League (il ritorno è in calendario martedì 12 marzo) la squadra di Xavi sblocca il risultato nel primo tempo con Raphinha che nella ripresa, dopo il raddoppio di Joao Felix, serve la palla del 3-0 a de Jong. Poi al 91° il neo-entrato Fermin Lopez cala il poker.



LA CLASSIFICA - Il Barça sale così al secondo posto con 57 punti a -5 dal Real Madrid, in campo domenica sera contro il Siviglia del grande ex Sergio Ramos al Santiago Bernabeu. A quota 56 c'è la sorpresa Girona, che riceve il Rayo Vallecano nel posticipo di lunedì sera. Il Getafe resta fermo a metà classifica con 34 punti. Nei prossimi due turni di campionato il Barcellona fa visita all'Athletic Bilbao quinto in classifica e ospita il Mallorca quintultimo, poi all'Estadio Olimpico Lluis Companys (ex Montjuic) arriva il Napoli di Calzona.