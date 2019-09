Ianis Hagi, centrocampista del Genk, è intervenuto su CalcioNapoli24 TV: "Il Napoli di Carlo Ancelotti? Sarà una partita molto difficile, gli azzurri sono una grande squadra che ogni anno aspira a vincere lo scudetto e fare bene in Champions League. In questo momento stiamo giocando bene, abbiamo vinto le ultime due partite e speriamo di vincere la prossima domani: in Champions il nostro debutto non è stato quello che volevamo, dobbiamo migliorare e siamo pronti a farlo già dalla partita con il Napoli.

Un azzurro che ci preoccupa? No, il Napoli è forte come squadra e lo sono tanti calciatori. Noi dovremo giocare di squadra, tenere bene il campo e poi vedremo cosa farà la differenza. Cercheremo di vincere perché giochiamo davanti ai nostri tifosi, non abbiamo niente da perdere. Esperienza in Italia? Tanti bei ricordi anche se non giocai tanto alla Fiorentina: ero troppo giovane, fisicamente e tatticamente ho imparato tanto e sono maturato. Spero di fare ancora meglio qui al Genk.

Fabian? Ci ho giocato contro in Nazionale, è davvero forte e già si vedeva in Under 21 la sua qualità. E' forte come tanti altri azzurri, dovremo difendere di squadra per ottenere un risultato positivo.

Non so se giocherò contro il Napoli, deciderà l'allenatore.

Papà Gheorghe mi ha mai parlato di Maradona? Certo, chi non lo sa? Quello che ha fatto Maradona per il Napoli non l'ha mai fatto nessuno"