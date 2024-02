Napoli, hai visto che succede a Osimhen in Coppa d'Africa? Il VAR gli toglie il gol e concede il rigore del pari al Sudafrica

Nel bene e nel male, Victor Osimhen è il grande protagonista della prima semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Sudafrica. E’ il centravanti del Napoli a conquistarsi, al minuto 67, il calcio di rigore poi trasformato dall’ex difensore dell’Udinese Troost-Ekong ed è sempre lui ad entrare a modo suo nella storia della partita e di questa edizione della competizione in Costa d’Avorio, al termine di un’azione incredibile. Quella che nei minuti conclusivi della partita porta la Nigeria dal potenziale 2-0 e dunque ad un passo dalla finale che manca da 11 anni alla rete del pareggio del Sudafrica, che ha trascinato il match ai tempi supplementari e poi ai rigori.



Osimhen riceve un assist perfetto dalla destra di Moses Simon e firma il raddoppio per la sua squadra con un tocco semplice a porta vuota, ma dopo qualche istante l’arbitro, l’egiziano Omar, viene richiamato dal VAR ad una on field review per un contatto da possibile calcio di rigore nell’area di rigore della Nigeria. Il difensore Yusuf colpisce effettivamente un avversario e dal mancato intervento arbitrale parte il contropiede finalizzato da Osimhen. Il direttore di gara, visionate le immagini al monitor, decide di tornare sui propri passi annullando la rete del 2-0 nigeriana e concedendo il penalty al Sudafrica, che troverà il pari con Mokoena al 90° esatto. La partita proseguirà coi supplementari e poi coi calci di rigore, ma senza Osimhen ulteriormente protagonista, visto che il ct Peseiro lo sostituirà al minuto 111, lasciando peraltro tutto fuorché soddisfatto il calciatore del Napoli.