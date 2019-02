Secondo il Corriere dello Sport, è fatta per il trasferimento di Hamsik in Cina al Dalian: "A grandi passi verso l’ufficialità. Marek Hamsik fornisce un ulteriore e decisivo dettaglio relativo alla sua cessione al Dalian Yifang: l’ormai ex capitano del Napoli, infatti, è volato sabato in Slovacchia per completare tutto l’iter burocratico necessario al conseguimento del visto per l’ingresso in Cina. A Roma, nel frattempo, De Laurentiis attende il placet della banca e dei professionisti: oggi il club cinese eseguirà materialmente il bonifico e in giornata o al massimo domani, a seconda dei tempi tecnici, sarà scritta la parola fine in calce a questa storia. D'amore e di interessi. A dare forma e sostanza all’affare tra i club, insomma, sono proprio gli spostamenti del capitano: il blitz segretissimo di giovedì a Madrid, dove sono andate in scena le visite, e poi quello in Slovacchia. Il Napoli ricaverà 20 milioni di euro più bonus in un’unica soluzione e Hamsik un triennale da 9 milioni a stagione più bonus. Non resta che attendere, serenamente: il bonifico, dicevamo, sarà eseguito oggi, mentre l’ex capitano volerà in Cina a metà settimana. Probabilmente ancora via Madrid".