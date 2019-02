Tutto fatto, Marek Hamsik è pronto a salutare il Napoli e a iniziare una nuova avventura calcistica e personale in Cina. Dopo le prime conferme arrivate da Carlo Ancelotti sabato sera, la trattativa è andata avanti e si è conclusa in questi giorni. Già oggi, come riporta Sky Sport, Hamsik ha firmato il contratto che lo legherà al Dalian Yifang, nelle prossime ore la partenza per l'Asia.



CIFRE E DETTAGLI - Un affare ricco per tutti: il Napoli incasserà circa 15 milioni di euro dalla cessione del suo capitano, che invece per giocare nella Super League guadagnerà nove milioni all'anno per le prossime tre stagioni. Ultimi dettagli da sistemare, ma la firma è già arrivata: Hamsik è pronto a ripartire dal Dalian.