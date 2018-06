Marek Hamsik ha parlato a margine di un evento benefico in Slovacchia: "E' stato molto faticoso essere qui dopo 12 ore di viaggio, ma l'ho fatto per fare felici questi bambini. Futuro? Sono ancora un giocatore del Napoli, per ora nulla è cambiato. E' vero ho detto al presidente che c'è questa opportunità, ma al momento non ci sono novità"