Il tempo scorre e in casa Napoli guardano l'orologio, aspettando notizie che potrebbero anticipare alle prossime 48 ore una rivoluzione già pianificata per la prossima estate. Le sirene cinesi tornano forti per Marek Hamsik, col Guangzhou R&F che lo tenta da anni e ora è pronto a chiudere per il centrocampista slovacco. Senza fretta, per il club della Super League, visto che il mercato invernale nel Paese asiatico chiuderà il 28 febbraio. Con qualche apprensione di più, invece, per il Napoli.



FORNALS IN STANDBY - Il club del presidente De Laurentiis ha infatti bisogno di risposte immediate, per capire se il suo storico capitano dirà addio e, soprattutto, se e come sostituirlo nella rosa di Carlo Ancelotti. Già individuato l'erede in Pablo Fornals, che il ds Cristiano Giuntoli ha virtualmente bloccato dal Villarreal per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport sarà fondamentale capire nelle prossime ore se la volontà di Hamsik sia davvero quella di salutare subito. Se così dovesse essere, a quel punto il Napoli spingerebbe sull'acceleratore nella sua corsa contro il tempo per Fornals, che in caso contrario resterebbe altri sei mesi in Spagna, per poi aggregarsi la prossima estate.